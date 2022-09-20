إيران توقع مع قطر أضخم اتفاقية لتجارة الزعفران

أعلنت طهران عن توقيعها مع قطر أكبر صفقة على الإطلاق بشأن تجارة الزعفران، الاثنين.

وتم توقيع الاتفاق خلال اجتماع عقد بين وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري وسفير إيران لدى الدوحة حميد رضا دهقاني، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وذكرت (إرنا) أن الصفقة الموقعة حديثا تبلغ قيمتها الأولية نحو 300 مليون دولار أمريكي، "ما يمهد الطريق لتصدير حوالي 200 طن من الزعفران الإيراني إلى قطر"، وفق تقديرها.

ومن المتوقع تسليم الشحنة الأولى من الزعفران الإيراني إلى قطر في الأول من تشرين الأول المقبل، بموجب شروط الصفقة.