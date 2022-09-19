الحكومة تخل بشعار مجانية التعليم وترفع أسعار الكتب المدرسية

رفعت "المؤسسة العامة للمطبوعات" في سوريا، أسعار الكتب المدرسية للمرحلة الابتدائية، إضافةً لمطبوعات وزارة التربية الخاصة بالمعلمين وتسجيل الطلاب للعام الدراسي الحالي.

وفي هذا الصدد، قال إنّ وزارة التربية ترفع أسعار الكتب المدرسية للمرحلة الابتدائية رغم أنّ "التعليم في هذه المرحلة وفق الدستور مجاني وإلزامي، و(الدولة) تتحمّل تكاليف التعليم في أثناء هذه المرحلة".

وأكدت المؤسّسة أن لائحة الأسعار الجديدة يُعمل بها، منذ منتصف شهر أيلول الجاري، وهي وفق الآتي:

نسخة كتب الصف الأولى 34 ألفاً و800 ليرة سورية، حيث ارتفع سعر كتاب اللغة العربية من 1000 ليرة إلى 4600 ليرة.

نسخة كتب الصف الثاني 35 ألفاً و300 ليرة.

نسخة الصف الثالث 36 ألفاً و300 ليرة.

نسخة الصف الرابع 31 ألفاً و400 ليرة.

نسخة الصف الخامس 38 ألفاً و500 ليرة.

نسخة كتب الصف السادس 41 ألفاً و800 ليرة.

نسخة كتب الصف السابع 52 ألف ليرة.

نسخة كتب الصف الثامن 55 ألفاً و500 ليرة.

نسخة كتب الصف التاسع 57 ألفاً و300 ليرة.

ورفعت المؤسسة أسعار المطبوعات الأخرى لـ144 نوعاً من المطبوعات والكتب المستخدمة في التعليم لمرحلة التعليم الأساسي.

سجل لا مانع من قبل التلميذ للتعليم الأساسي 2500 ليرة.

الورقة الامتحانية بـ50 ليرة.

بطاقة تقويم طفل روضة 1000 ليرة.

دفتر الأنشطة والتدريبات 2800 ليرة.

البطاقة المدرسية 800 ليرة.

دفتر علامات المدرس 1300 ليرة.

من جهتها، أكدت مصادر في المؤسسة العامة للمطبوعات أن "رفع الأسعار جاء بعد إيقاف بيع الكتب لمرحلة التعليم الأساسي الحلقة الأولى والثانية منذ أسبوعين من أجل عملية الجرد وبتوجيه خاص من وزير التربية لجميع المدارس لتسليم جميع الكتب القديمة والمستعملة للطلاب".

وفي وقت سابق، برّر المدير العام لمؤسسة المطبوعات علي عبود، رفع أسعار الكتب المدرسية هذا العام بحجة أن "يحافظ الطالب عليها، ولتكون لها قيمة علمية"، مرجعاً سبب الارتفاع إلى "قلة المحروقات وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة خلال اليوم، ما دفع أصحاب المطابع لشراء المازوت من السوق السوداء، فضلاً عن قلة الورق والكرتون اللازم لإنتاج الكتاب المدرسي، إضافة إلى ارتفاع أجور النقل والطباعة".

أثر