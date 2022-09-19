اللجنة القضائية بطرطوس تقرر إعادة الانتخاب في مركز دوير الشيخ سعد

قررت اللجنة القضائية الفرعية بطرطوس إعادة الانتخاب بمركز الحلقة الثانية في دويرالشيخ سعد لمجلس المحافظة ومجلس البلدية ممن حضر من الناخبين الذين انتخبوا أصلاً وبناءاّ على الأسماء الواردة في السجل، وحددت اليوم الاثنين موعداً لإعادة الانتخاب من الساعة 7صباحاً حتى 7 مساءً.

وجاء في قرار اللجنة أنه بعد الاطلاع على محضر لجنة المركز (المذكور) لانتخاب مجلس البلدة تبين أن عدد المغلفات ١١٨٥ مغلفاً وعدد المسجلين ١٠٣٣ ناخباً بزيادة قدرها ١٥٢ ناخب، كما تبين أنه بالنسبة لمحضر انتخاب مجلس المحافظة أن عدد الناخبين المسجلين ٨٦٩، في حين أن عدد المغلفات ٩٦٤ مغلفاً، حيث أن هناك نقص وزيادة تزيد في كلا الصندوقين عن النسبة المحددة في المادة ٦٨ من قانون الانتخابات رقم ٥ لعام ٢٠١٤ مما يتوجب معه إعادة الانتخاب على من حضر من الناخبين الذين انتخبوا اصلاً.

الوطن