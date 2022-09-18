السفارة السورية في بيروت تعلق على خبر توقيف موظفيها

نفت ​السفارة السورية في بيروت​، توقيف بعض موظفيها من قبل السلطات اللبنانية، مؤكدة أنها تمارس عملها بشكل اعتيادي.

وحسب بيان نشره موقع النشرة اللبناني، قالت السفارة السورية في العاصمة اللبنانية بيروت إن بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ادّعت توقيف موظفين في السّفارة، وهو أمر لا أساس له من الصحة.

وقال البيان: “بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تدّعي توقيف موظفين في السفارة.. هذه الأخبار مغرضة جملةً وتفصيلًا”.

وأوضح بيان السفارة السورية “أنها تواصلت مع الجهات الأمنية ا​للبنا​نية المعنيّة، الّتي شدّدت على أنّ هذه الأخبار لا أساس لها من الصّحّة”.

ولفت إلى أن السفارة بكامل طاقمها “تمارس أعمالها بشكل اعتيادي وطبيعي، في تقديم خدماتها القنصليّة للمواطنين السوريّين في لبنان”.