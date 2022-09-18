القبض على شبكـة تمتهن تحويل الأموال بطرق غير قانونية

وردت معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق بوجود شخص يتعامل بغير الليرة السورية ويمتهن تحويل الأموال بطريقة غير قانونية.



ومن خلال التحري والمراقبة تمكن الفرع المذكور من إلقاء القبض على المشتبه به وهو يقوم بتسليم حوالات مالية إلى عدد من الأشخاص في محلة (جرمانا) بريف دمشق وتبين أنه يدعى (قصي . ا) وضبط بحوزته مبلغ مالي وقدره عشرين مليون ليرة سورية كان معد للتسليم،تم إحضاره إلى مركز الفرع



وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على مزاولة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية بالاشتراك مع شبكة مؤلفة من عدة أشخاص متوارين موجودين داخل القطر وخارجه، وبناءً على اعترافات المقبوض عليه تم إلقاء القبض على ثمانية أشخاص في حي (باب مصلى) بمدينة دمشق من المتورطين في القضية وضبط بحوزتهم مبلغ مالي وقدره / 376 / ثلاثمائة وستة وسبعون مليون ليرة سورية وجهازي لابتوب وآلة لعد النقود.

سيتم إيداع المبالغ المالية المصادرة لدى مصرف سورية المركزي أصولاً، ومازالت التحقيقات مستمرة معهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.

وزارة الداخلية