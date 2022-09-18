الناتو يعترف بخططه التوسعية نحو روسيا

اعترف حلف شمال الأطلسي "الناتو" بشكل رسمي، السبت ١٧/٩/٢٠٢٢ ، أنه بدأ التخطيط لتوسيع وجوده بالقرب من الحدود مع روسيا، منذ عدة سنوات.

جاء ذلك على لسان رئيس اللجنة العسكرية للتحالف الأدميرال الهولندي روب باور، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع رؤساء أركان "النـاتو" في العاصمة الإستونية تالين، وفقاً لوكالة "رويترز".

وأشارت باور إلى أنه من المخطط نشر مجموعات قتـالية على مستوى الألوية في البلدان المتاخمة لروسيا، لافتاً إلى أنه إذا لزم الأمر، يمكن تحويلها إلى تشكيلات أكبر.

وقال باور: "ناقشنا إعادة الهيكلة الأكثر شمولاً لهياكلنا العسكرية منذ عام 194، بدأ التخطيط لذلك قبل بضع سنوات، والآن نضع هذه الخطط موضع التنفيذ".

وفي نيسان/أبريل الماضي، صرح روب باور بأن النتيجة الرئيسية للأحداث في أوكرانيا، كانت تعزيز حـلف شمال الأطلسي بالقرب من الحدود الروسية.

واعتبر الرئيس الإستوني ألار كاريس في وقت سابق، أن حلف شمال الأطلسي مهم لأمن أوروبا، مشيراً إلى أن التفوق العسكري للغرب وحده هو القادر على "كبح جماح موسكو"، على حد قوله.

وتتهم روسيا حلف شمال الأطلسي بمحاولة التوسع نحو حدودها، حيث أكدت مراراً رفضها لتلك الخطط، مشيرةً على لسان مسؤوليها إلى أنها ستقف بوجهها في كافة الأوقات.

وبدأت العملية العسـكرية الروسية في أوكرانيا يوم 24 شباط/فبراير الماضي، وذلك بعد مخاوف من نشر "النــاتو" أسلحة وترسانات عسكرية على الحدود الروسية الأوكرانية.