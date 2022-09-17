لقطات جديدة لكوكب المريخ بحجم 2.5 مليار بكسل

نشرت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” مقطع فيديو لكوكب المريخ، تَظهر فيه المناظر الطبيعية بتفاصيل مذهلة ومثيرة، حيث يكشف الفيديو الذي التقط بواسطة المركبة الفضائية التابعة للوكالة “بيرسيفرانس”، لقطات بحجم 2.5 مليار “بكسل” لكوكب المريخ.

وكانت مركبة “Perseverance” هبطت، في شباط 2021، على سطح الكوكب الأحمر.

وقال موقع “ديجيتال ترندز” إن الفيديو يمثل “أكثر عرض تفصيلي جرى تصويره على الإطلاق للكوكب البعيد”، حيث يتألف الفيديو من 1118 صورة فردية، تم تجميعها وتحسين دقتها وألوانها، بهدف اكتشاف التفاصيل بشكل أفضل وأسهل.

وأوضحت “ناسا” أن إنشاء مثل هذا الفيديو “يسهل على فريقها العلمي تفسير المناظر الطبيعية بدقة شديدة”، وتُظهر الصورة المشهد من “دلتا” نهر المريخ القديم، والذي كان قبل 3.5 مليار سنة زاخراً بالمياه.

وسيجري جمع المواد من المنطقة وإعادتها إلى الأرض في مهمة أخرى، حتى يتمكن العلماء من دراستها باستخدام أدوات تحليلية متقدمة.