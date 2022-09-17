شاب حمصي يقتل شقيقته طـعناً بسبب تغيبها عن منزل زوجها

ألقت شرطة منطقة تلكلخ غربي مدينة حمص القبض على شاب أقدم على قتل شقيقته طـعناً بالسكين.

وقال وزارة الداخلية السورية على صفحتها في فيسبوك أن شرطة منطقة تلكلخ أعلمت بوجود جثة امرأة ملقاة على مفرق قرية الهيثمية في حمص.

وتابعت أن دوريات من شرطة منطقة تلكلخ ومركز الأمن الجنائي توجهت إلى المكان حيث وجدت امرأة مطعـونة بعدة طعنات بأداة حـادة أدت إلى وفـاتها ، ولا يوجد أي شي يثبت شخصيتها .

وحضرت هيئة الكشف الطبي والقضائي وتم نقل الجثة إلى المشفى الوطني بتلكلخ.

ومن خلال التحري تبين أن المغدورة تدعى (مديحة . خ) تولد 2001 وهي متغيبة عن منزل زوجها الذي يدعى (محمد . ي) ،وبالبحث والتحري وجمع المعلومات تبين أن القـاتل هو شقيقها المدعو (محمد . خ) على الفور تم إلقاء القبض عليه بعد أقل من ساعة من وقوع الجـريمة ، وبالتحقيق معه اعترف بأنه قام بقتل شقيقته لتغيبها عن منزل زوجها.

التحقيقات مستمرة لمعرفة كافة ملابسات الحادثة.

وكانت وزارة الداخلية السورية كشفت أمس تفاصيل مقـتل رجل على يد ابنته وزوجته في منطقة جوبر بريف حمص.