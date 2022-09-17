استهلاك السوريين للفروج يتراجع بنسبة 25% منذ شهر

لا يمكن بعد الآن لأي مواطن أن يُدخل اللحم أو الدجاج إلى وجبته اليومية أو ربّما سيكون صعبًا عليه، فالأسعار الجنونية التي سُجلت في الفترة الأخيرة تجعل هاتين المادتين حصريتيْن بالميسورين فقط.



هذا الأمر تلقائيا سيغير من طبيعة غذائنا واستهلاكنا، فمن الأمور المطروحة استبدال اللحم في طبخاتنا التقليدية والاتجاه نحو الطعام النباتي على الرغم من أن سوق الخضار ليس أفضل حال ممّا تعانيه أسواق الدواجن واللحوم من أسعار مرتفعة.



و أشار إلى أن تلك الارتفاعات المتتالية في النشرات التموينية وخصوصاً خلال الشهر الأخير الغاية منها محاولة إرضاء المربي الذي تكبد خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة سوء التخطيط من الوزارة وعجزها الواضح عن ضبط سعر الفروج من دون الأخذ بالحسبان ضعف القوة الشرائية للمواطن.



وانخفض استهلاك المواطن السوري للفروج منذ شهر تقريباً بنسبة كبيرة وبات شراؤهم يقتصر على قطعة أو قطعتين نتيجة الغلاء الفاحش ومنهم من استغنى عن الفروج تماماً.



وبين آخرون أن شراء الفروج بات فوق قدرة المواطن إذ إن سعر أصغر فروج أصبح يتراوح بين 30 و35 ألف ليرة بعد أن كان منذ شهر تقريباً بحدود 20 ألفاً، موضحين أنه بعد الغلاء الكبير في سعر الفروج فإن شراء اللحم الأحمر بات أفضل وأرخص.



من جهته، عضو لجنة مربي الدواجن حكمت حداد، أكد في تصريح لـ«الوطن» أن استهلاك الفروج وأجزائه منذ شهر انخفض بنسبة تقارب 25% نتيجة غلاء الأسعار وضعف القوة الشرائية للمواطن.



مؤكداً أنه لو قامت وزارة التجارة الداخلية بشراء كيلو الفروج من المربين بسعر 7 آلاف ليرة عندما كان يباع في السوق بسعر 6 آلاف ليرة خلال فصل الشتاء الماضي وقامت بتخزينه في البرادات بكميات كبيرة لما كنا شهدنا انخفاضاً في الإنتاج كما يحصل اليوم وكان سعر الفروج توازن وانضبط وما كنا وصلنا للوضع الحالي.



وأوضح أن سعر مبيع كيلو الفروج الحي من أرض المدجنة اليوم بحدود 12 ألف ليرة وتكلفة كيلو الفروج المذبوح بحدود 16 ألف ليرة وبالتالي فإن التسعيرة التموينية الصادرة مؤخراً التي حدد فيها سعر الفروج الحي 10300 ليرة والمذبوح 13900 ليرة تعتبر بعيدة عن واقع السعر الحقيقي للفروج.



حداد بيّن أن مربي الفروج طالبوا مرات عدة وزارة التجارة الداخلية بوضع الأسعار في النشرة بناء على الكلفة الحقيقية لكنها تضع التسعيرة بناء على دخل المواطن ورغم ذلك فإن الأسعار في النشرة لا تعتبر مرضية للمواطن.



وأشار إلى أن مربي الفروج يربح اليوم عندما يبيع كيلو الفروج الحي بسعر 11 ألف ليرة بسبب أن كمية الفروج المطروحة في السوق قليلة وهذا الأمر أدى إلى ارتفاع سعر الفروج بشكل كبير، موضحاً أنه منذ نحو سنة والمربي يخسر لذا حان الوقت اليوم لأن يربح.



وفي ختام حديثه أشار حداد إلى أن الحديث عن التدخل الايجابي لمؤسسة السورية للتجارة بالنسبة للفروج غير صحيح والدليل أن سعر الفروج وأجزائه في صالاتها هو سعر السوق نفسه إذ إن كيلو الشرحات في صالات السورية للتجارة يباع اليوم بسعر 30 ألف ليرة، مستبعداً أن يرتفع سعر الفروج الحي في أرض المدجنة الذي وصل اليوم لحدود 12 ألف ليرة سورية.





الوطن