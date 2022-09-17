أنباء عن إغلاق مشفى الغزالي بدمشق بعد وفاة شاب فيه

17-09-2022

أنباء عن إغلاق مشفى الغزالي بدمشق بعد وفاة شاب فيه

أكد مصدر في الطب الشرعي أن المعلومات الأولية تشير إلى إثبات وفاة الشاب حامد البارودي نتيجة إعطائه إبرة روسيفلكس من قبل الممرض المناوب، في مشفى الغزالي بدمشق.

وبين المصدر أنه تم إصدار أمر من النيابة العامة بتوقيف الممرض المناوب، مشيراً إلى أن التحقيقات مازالت جارية حتى الآن، لكشف التفاصيل الكاملة.

وأكدت مصادر إعلامية، أمس الجمعة، أنه تم تشميع مشفى الغزالي بدمشق، على خلفية حادثة الإهمال الطبي التي أودت بحياة الشاب البارودي البالغ من العمر 22 عاماً.

 

 الوطن

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