ماذا لو انقطعت الكهرباء في ألمانيا؟

كشفت صحيفة ألمانية عن سيناريو خطير سيحدث في أول 96 ساعة من انقطاع الكهرباء عن إحدى مناطق ألمانيا.

وقالت صحيفة «فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ» إنه في غضون ساعتين فقط بعد انقطاع الكهرباء عن منطقة «راينجاو تاونوس» في ولاية «هيس»، ستفشل معظم أجهزة الإنذار ضد السرقة والحريق.

وأضافت أنه في غضون 8 ساعات لن تعمل وسائل الاتصال الخاصة بخدمات الطوارئ، وبعد 24 ساعة ستتوقف مرافق العلاج الأولى عن العمل، وستبدأ خسارة جماعية في الماشية.

وفي حال انقطاع الكهرباء لـ4 أيام ستبدأ عمليات السطو والحرائق، ويسقط أكثر من 400 قتيل نتيجة ذلك، فيما سيصل إجمالي الأضرار إلى ما يقرب من 200 مليون يورو.

كما ستتعطل الهواتف الأرضية ويتوقف الإنترنت والاتصالات المتنقلة، وسينفد البنزين في محطات الوقود وتتوقف أنظمة الدفع الإلكترونية عن العمل.

وتتفاقم أزمة نقص الطاقة في ألمانيا، ما دفع الحكومة لاتخاذ قرارات بقطع التيار الكهربائي عن مبانٍ عامة ومعالم رئيسية في البلاد.