بوتين: العملية العسكرية متواصلة حتى تحرير كامل دونباس

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تحقق تقدما يهدف إلى تحرير أراضي إقليم دونباس بأكملها .

ولفت بوتين خلال موتمر صحفى في أوزبكستان على هامش مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون إلى استمرار الجيش الروسي بالعملية على الرغم من محاولات الهجوم المضاد من قبل الأوكرانيين وقال: “سنتصرف بشكل أكثر جدية إذا واجهنا تهديداً خطيراً ولكن لسنا على عجلة من أمرنا” لافتاً إلى “أن الخطة العسكرية الروسية لا تخضع للتعديل فهيئة الأركان العامة تتخذ قرارات عملياتية في سياق العملية الخاصة”.

وأوضح بوتين أن روسيا لا تستخدم جيشها بأكمله في #أوكرانيا وإنما جزاً منه فقط وهم المتعاقدون مشيراً إلى أن القوات الروسية نفذت مؤخراً بعض الضربات الحساسة على الأراضي الأوكرانية باعتبار أنها إشارات تحذيرية.

ولفت الرئيس الروسي إلى أن الغرب بقيادة الولايات المتحدة سعى لتشكيل تكتل معاد لروسيا وتهديد أمنها محاولاً استخدام أوكرانيا لتحقيق هذا الهدف موضحاً أنه لمواجهة هذه التهديدات أطلقت روسيا العملية العسكرية الخاصة لتحرير دونباس.

من جهة أخرى بين الرئيس الروسي أن بلاده ليست مسؤولة عن حدوث أزمة الغاز في أوروبا داعياً الدول الأوروبية إلى التفكير في سبب وقوعها والتوقف عن إلقاء اللوم على روسيا لأن الأزمة حدثت نتيجة الإجراءات والعراقيل التي وضعتها الدول الغربية.

كما دعا الدول الأوروبية إلى رفع العقوبات عن مشروع السيل الشمالي2 للتخلص من أزمة الغاز التي تواجهها مشدداً على أن روسيا وغازبروم ستواصلان الوفاء بجميع التزاماتهما بشأن إمدادات الغاز بموجب العقود المبرمة.

وحول العلاقات مع الصين نوه الرئيس الروسي بمستوى العلاقات القائمة لافتاً إلى أن التبادل التجاري مع بكين يقترب من الوصول إلى 200 مليار دولار.