زوجة سورية تستأجر قاتلا مأجورا بثلاثة ملايين ليرة فقط لقتل زوجها

ادعى أحد المواطنين إلى مركز الأمن الجنائي في بانياس حول إقدام أحد الأشخاص بعرض مبلغ مالي عليه وقدره ثلاثة ملايين ليرة سورية مقابل قـتل أحد الأشخاص.

و أوضحت مصادر وزارة الداخلية أنه و عبر كمين محكم تم إلقاء القبض على كل من (عليا . ش) تولد١٩٨٤ و(محمود . ي) تولد ١٩٧٣ وبالتحقيق مع المقبوض عليها (عليا) اعترفت بإقدامها على التخطيط المسبق لقـتل زوجها عن طريق المدعو (محمود) كونه جارها وعلى معرفة به مقابل دفع مبلغ مالي وقدره ثلاثة ملايين ليرة سورية بسبب قيام زوجها بضـرب ابنتها المريضة وعدم سد حاجيات المنزل كما اعترف المقبوض عليه (محمود) بإخبار أحد الأشخاص لمساعدته في ارتكاب الجـريمة وقبض مبلغ مالي جراء مساعدته له.

وسيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص أصولاً