إلقاء القبض على ( 6 ) أشخاص مطلوبين بجرائم عديدة

بعد ورود شكوى إلى قسم شرطة ميسلون في حلب بإقدام شخصين أحدهما يدعى (ابراهيم . ش) على طعن أحد المواطنين بسكين إثر خلاف حول قيام أحدهما بنشر صور شخصية عائدة لشقيقة الشاكي بعد رفضها الزواج منه.

من خلال المتابعة والبحث تمكن القسم المذكور من إلقاء القبض على المذكورين أثناء محاولة المذكور سرقة إحدى السيارات، وضبط بحوزته أدوات الكسر والخلع وقام برمي قنبلة على الدورية بعد نزع مسمار الأمان منها، ولكن تمت السيطرة على الموقف وألقى القبض على شريكه الذي تشـ.اجر مع الشاكي وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على التشـاجر مع المدعي وطعنه بالسكين، كما اعترفا بتعاطي وترويج الحبوب المخدرة وسرقة السيارات والدراجات النارية وعدادات المياه من مداخل الأبنية، وسرقة الوقود من السيارات المركونة في الشوارع العامة ليلاً بالاشتراك مع أشخاص آخرين تم إلقاء القبض على بعضهم ومازال البحث مستمر عن الباقين.

وبتدقيق وضع المقبوض عليهم عثر بحقهم على عدة طلبات وإذاعات بحث بجرائم مختلفة منها {سرقة، ومصدر مخدر، وسلب ونشل، وترويج حبوب مخدرة، وسرقة مازوت وبنزين من السيارات، وتعاطي حبوب مخدرة، ومذكرة قبض تتضمن الحبس ثلاث سنوات بجرم السرقة الموصوفة }.

وبالتحقيق مع المقبوض عليهم اعترفوا أنهم المقصودين بإذاعات البحث والطلبات المذكورة ، وتمت مصادرة أدوات السرقة والقنـبلة التي قام أحدهم برميها على الدورية، وكمية / 17 / حبة مخدرة كانت بحوزتهم.

تم اتخاذ الإجراء اللازم وسيتم تقديم المقبوض عليهم مع المصادرات إلى القضاء المختص.

وزارة الداخلية السورية