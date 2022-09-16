أردوغان: كنت أتمنى لو حضر الأسد قمة شنغهاي لكنت تحدثت معه!

أفادت صحيفة “حرييت” التركية الموالية للحكومة التركية، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعرب عن رغبته في لقاء الرئيس السوري بشار الأسد، إذا حضر قمة شنغهاي في أوزبكستان، لكنه أشار إلى أن الأسد لم يحضر القمة”.

وذكرت صحيفة “حرييت”، أن أردوغان أدلى بهذه التصريحات بشأن الأسد في اجتماع لحزبه الحاكم، ​حزب العدالة والتنمية​، عقد خلف أبواب مغلقة يوم الاثنين الماضي. ونقلت عن أردوغان قوله في اجتماع الحزب “أتمنى لو كان الأسد قد جاء إلى أوزبكستان، لكنت تحدثت معه. لكنه لا يستطيع الحضور إلى هناك”. ونقل عن أردوغان قوله “لقد ذهب إلى الحرب ضد المتمردين للحفاظ على سلطته. اختار حماية سلطته. كان يعتقد أن يحمي المناطق التي يسيطر عليها. لكنه لم يستطع حماية مناطق واسعة”.

وجاء تقرير الصحيفة، بعد أن أشارت أربعة مصادر لـ”رويترز”، إلى أن “رئيس ​المخابرات التركية​ عقد اجتماعات متعددة مع نظيره السوري في ​دمشق​ في الأسابيع الأخيرة، في مؤشر على جهود روسية لتشجيع ذوبان الجليد بين الدول على جانبي نقيض في الحرب السورية”.

