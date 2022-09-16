بن سلمان يطلق استراتيجية الألعاب والرياضات الإلكترونية

أطلق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، في خطوة جديدة نحو جعل السعودية مركزا عالميا في هذا القطاع بحلول عام 2030.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية تسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد وتوفير الفرص الوظيفية في مختلف القطاعات، وتقديم ترفيه عالي المستوى للمواطنين والمقيمين والزائرين على حد سواء.

من جانبه، قال بن سلمان "إن استراتيجية الألعاب والرياضات الإلكترونية تلبي طموحات مجتمع الألعاب محليا وعالميا من خلال توفير فرص وظيفية وترفيهية جديدة ومميزة لهم بهدف جعل المملكة مركزا عالميا لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية".

يشار إلى أن هذه الاستراتيجية تضم ثلاثة أهداف رئيسة ذات تأثير مباشر على السعوديين والقطاع الخاص بالمملكة إضافة إلى محبي ومحترفي الرياضات والألعاب الإلكترونية في مختلف أنحاء العالم.