معلومات عن جيشي أرمينيا وأذربيجان

أدى تجدد الاشتباكات بين جيشي أرمينيا وأذربيجان إلى تسليط الضوء على قدرات الجيشين وتصنيف كل منهما عالميا في 2022.

ويحتل جيش أذربيجان المرتبة رقم 63 بين أقوى 142 جيشا في العالم، بينما يصنف جيش أرمينيا في المرتبة رقم 98 عالميا، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" لهذا العام.

يمتلك جيش أذربيجان 380 ألف جندي بينهم 65 ألفا قوات عاملة و300 ألف قوات احتياطية و15 ألفا قوات شبه عسكرية.

وتتكون القوات الجوية الأذربيجانية من 149 طائرة حربية تضم 17 مقاتلة وطائرة اعتراضية و11 طائرة هجومية وطائرتي نقل عسكري و32 طائرة تدريب، و87 مروحية بينها 17 مروحية هجومية.

وتضم القوات البرية الأذربيجانية 510 دبابات وألفا و762 مدرعة و167 مدفعا ذاتي الحركة و319 مدفعا ميدانيا و291 راجمة صواريخ، ويضم الأسطول الحربي لأذربيجان 24 وحدة بحرية ويصنف في المرتبة رقم 60 عالميا.

يمتلك جيش أرمينيا 259 ألفا و300 جندي بينهم 45 ألفا قوات عاملة و210 آلاف قوات احتياطية و4 آلاف و300 فرد قوات شبه عسكرية.

تمتلك القوات الجوية الأرمينية 64 طائرة حربية تضم 4 مقاتلات و10 طائرات هجومية وطائرتي نقل عسكري و10 طائرات تدريب و36 مروحية بينها 20 مروحية هجومية.

تتكون القوات البرية الأرمينية من 288 دبابة و673 مدرعة و38 مدفعا ذاتي الحركة و145 مدفعا ميدانيا و94 راجمة صواريخ، ولا تمتلك أرمينيا أي قوات بحرية لأنها دولة حبيسة ليس لها أي منافذ بحرية.