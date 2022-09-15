رئيس المخابرات التركية في دمشق!

كشفت عدة مصادر لوكالة "رويترز" أن رئيس المخابرات التركية حقان فيدان قام بزيارة إلى دمشق استمرت يومين في نهاية شهر آب الماضي، وعقد عدة اجتماعات مع رئيس مكتب الأمن الوطني، اللواء علي مملوك، في دمشق خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقال مسؤول تركي كبير ومصدر أمني تركي لـ"رويترز" إن فيدان ومملوك أجريا تقييماً لإمكانية وكيفية أن يلتقي وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ووزير الخارجية السوري فيصل المقداد في نهاية المطاف.

وقال المسؤول التركي: «تريد روسيا أن تتخطى سوريا وتركيا مشاكلهما وتتوصلان إلى اتفاقات معينة .. تصب في مصلحة الجميع، تركيا وسوريا على حد سواء».

وأضاف المسؤول أن «أحد التحديات الكبيرة هو رغبة تركيا في إشراك المتمردين السوريين في أي محادثات مع دمشق».

وقال المسؤول الأمني التركي إن روسيا طلبت من تركيا تطبيع العلاقات مع دمشق «لتسريع الحل السياسي» في سوريا.

وكشف مصدر إقليمي للوكالة إن الاجتماعات الأخيرة سعت إلى تمهيد الطريق لجلسات على مستوى أعلى.

وقال المصدر الإقليمي ومصدر آخر رفيع المستوى في الشرق الأوسط إن الاتصالات التركية السورية أحرزت الكثير من التقدم، دون الخوض في تفاصيل.

وقال مصدر إقليمي ثالث إن العلاقات التركية السورية بدأت تتحسن وتتقدم إلى مرحلة «خلق مناخ للتفاهم».

وتحدثت المصادر شريطة عدم الكشف عن هويتها نظراً لحساسية جهات الاتصال التي لم يتم الكشف عنها علناً.