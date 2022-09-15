الزراعة تحدد مواعيد قطاف الزيتون وافتتاح المعاصر

حددت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مواعيد قطاف محصول الزيتون وافتتاح المعاصر للموسم الحالي في المحافظات.

وحددت الوزارة الأول من تشرين الأول موعداً لبدء القطاف في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص و15 تشرين الأول في محافظات حماة وحلب والرقة ودرعا وإدلب وريف دمشق و 20 تشرين الأول في القنيطرة و 25 تشرين الأول في السويداء بينما حددت موعد افتتاح المعاصر قبل أسبوع من موعد القطاف في كل محافظة لإتمام عمليات الصيانة والتجريب بشكل جيد.

ودعت الوزارة المزارعين إلى مراعاة مواصفات نضج الثمار وعدم التبكير بالقطاف لأي سبب كان لضمان الحصول على مردود جيد من الزيت بمواصفات وجودة عالية، وإجراء عمليات القطاف بعناية دون استخدام للعصا للمحافظة على سلامة الثمار والأشجار وعدم خلط الثمار بالأوراق وتوريد المحصول إلى المعصرة وعصره بأسرع وقت ممكن.

سانا