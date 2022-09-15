2521 مقعداً سيتنافس عليها المرشحون في محافظة حلب

أكد مدير المجالس المحلية في محافظة حلب “سليمان الموسى” أن إجمالي عدد المراكز الانتخابية المخصصة لانتخابات المجالس المحلية التي ستنطلق 18 أيلول الجاري بلغ عددها 1200 مركزاً انتخابياً، موزعة على جميع أرجاء المحافظة مدينة وريف بما يضمن سهولة وصول الناخبين إلى المراكز.

وكانت محافظة حلب أصدرت قراراً يحمل رقم (9350) بتاريخ 8 أيلول والذي يقضي بتحديد المراكز والصناديق الانتخابية في محافظة حلب لانتخاب أعضاء المجالس المحلية وتسمية أماكن هذه المراكز والصناديق.

استطاعت الحصول على جدول يحدد فيه كل من رقم المراكز واسمه ومكانه وعنوانه والدائرة الانتخابية التابع لها، ومن خلال إحصاء دقيق تبين وجود 139 مركزاً انتخابياً في الدائرة الأولى و108 مركزاً في الدائرة الثانية و69 مركزاً في الدائرة الثالثة و 115 مركزاً في الدائرة الرابعة و114 مركزاً في الدائرة الخامسة في حين توزع 655 مركزاً على مدن وبلدان وبلديات محافظة حلب.

وأكد مدير المجالس المحلية وجود 1200 لجنة انتخابية موزعة على المراكز الانتخابية، منوهاً أن كل لجنة تتألف من رئيس وعضوين.

وبلغ عدد الدوائر الانتخابية بمحافظة حلب 183دائرة انتخابية منها 15 دائرة لمجلس المحافظة ( 5 دوائر في المدينة و10 دوائر في الريف) أما مجلس مدينة حلب فيضم 5 دوائر انتخابية، فيما بلغ عدد الدوائر الانتخابية للوحدات الإدارية 163 دائرة ضمن ريف المحافظة، وتضم 24 مدينة 119 بلدة و20 بلدية.

أما المجموع الإجمالي للمقاعد التي سيتنافس عليها المرشحون في محافظة حلب بلغ 2521 مقعداً.

شام تايمز