الرئيسان الروسي والصيني في شنغهاي.. قمة إقليمية في مواجهة الغرب

من المقرر أن يلتقي رئيسا الصين شي جين بينغ وروسيا ، فلاديمير بوتين اليوم الخميس، في أوزبكستان في قمة إقليمية تبدو وكأنها جبهة ضد الغرب ، في قمة توترات دولية تفاقمت بسبب حرب أوكرانيا.

وسينضم شي وبوتين في مدينة سمرقند إلى قادة الهند وباكستان وتركيا وإيران ودول أخرى في قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي تستمر يومين.

وإذا كان الاجتماع الرئيسي لهذه القمة سيعقد يوم الجمعة، فسيكون الاجتماع الثنائي بين الرئيسين الصيني والروسي يوم الخميس هو الأكثر اهتماماً من قبل وسائل الإعلام، حيث يقع البلدان في قلب الأزمات الدبلوماسية الدولية.

بالنسبة لبوتين ، فالقمة تبدو كأنها محاولة لتشكيل جبهة موحدة في الشرق ضد الغرب، كما أنها تظهر أن روسيا ليست معزولة على الساحة العالمية.

أما "شي"، الذي يقوم بأول رحلة خارجية له منذ جائحة كـ.ـورونا، فهو يسعى إلى كسب دعم في معركة قادمة مع الولايات المتحدة التي تحاول تكرار سيناريو أوكرانيا في تايوان.

بديل عن الغرب

وقال يوري أوشاكوف مستشار الكرملين الدبلوماسي للصحفيين الثلاثاء إن منظمة شنغهاي للتعاون تقدم بديلاً حقيقياً للهياكل ذات التوجه الغربي.

وأضاف أنها "أكبر منظمة في العالم تضم نصف سكان الكوكب" وتعمل من أجل "نظام دولي عادل".

تم إنشاء منظمة شنغهاي للتعاون ، التي تضم في عضويتها الصين وروسيا والهند وباكستان والجمهوريات السوفيتية السابقة في آسيا الوسطى ، في عام 2001 كأداة للتعاون السياسي والاقتصادي والأمني ​​الذي يتنافس مع المنظمات الغربية.

إنه ليس تحالفاً عسكرياً مثل الناتو ، ولا منظمة تكامل سياسي مثل الاتحاد الأوروبي، لكن أعضاءه يعملون معاً لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة وتعزيز التجارة.

اجتماعات ثنائية

ستنعقد الجلسة الرئيسية للقمة هذا الأسبوع يوم الجمعة ، لكن التركيز الرئيسي سيكون على الاجتماعات الثنائية المتعددة المقرر عقدها على الهامش.

وهكذا بالإضافة إلى شي جين بينغ ، سيلتقي بوتين على حدة يوم الخميس مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي ترغب بلاده في الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

ويوم الجمعة مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس التركي. رجب طيب أردوغان.

اللقاء الأخير بين بوتين وشي يعود إلى شباط الماضي عندما زار الرئيس الروسي دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين ، قبل أيام من العملية العسكرية في أوكرانيا.

من دون دعم صريح علني، أعربت بكين مراراً عن دعمها لموسكو في أوكرانيا في الأشهر الأخيرة.

من جانبها وصفت موسكو زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان في أب بأنها استفزاز.

وفي الشهر الماضي ، شاركت الصين في مناورات عسكرية مشتركة في روسيا ، قبل أن توافق على تسوية عقود الغاز مع موسكو بالروبل واليوان.