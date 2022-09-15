مرسوم إنشاء مركز التصنيع والاستشارات العلمية " في جامعة طرطوس

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 250 لعام 2022 المتضمن إحداث منشأة إنتاجية في كلية العلوم بجامعة طرطوس باسم " مركز التصنيع والاستشارات العلمية ".

ويأتي ذلك بهدف تطبيق المفاهيم النظرية والعلمية التي يتلقاها الطلاب والباحثون وترجمة الأبحاث المعدة من قبلهم إلى تطبيقات إنتاجية عملية واستقطاب الكفاءات والخبرات.

وأكد رئيس جامعة طرطوس الدكتور محمد ديوب أن المركز يعتبر الأول من نوعه على مستوى الجامعات السورية، وله أهمية من الصعيد العلمي والتقني وتدريب طلبة الدراسات العليا.

من جانبه قال عضو الهيئة التدريسية في كلية العلوم بجامعة طرطوس- مدير مشروع “قادرون” الدكتور سعود كده، أن المركز يعتبر مشروعاً وطنياً له دور مهم في عملية التشبيك بين مختلف الهيئات العلمية والبحثية لتحقيق شعار “ربط الجامعة بالمجتمع” بشكلٍ فعّال، وبالتالي الانتقال بالتعليم الجامعي من مرحلة التلقين النظري إلى التطبيق العملي التقني

مضيفا: ينطلق المشروع من مبدأ تأهيل الطلبة (من المرحلة الجامعية الأولى حتى مرحلة الدراسات العليا) وصقلهم من الناحية الأكاديمية والبحثية بما يعزز ثقتهم بالنفس، ويسهم في دخولهم حقل الصناعات العلمية وتنمية قدراتهم التطبيقية ومهاراتهم، كما يعزز عائدهم المادي الذي يؤدي لتفرغهم علمياً وبالتالي النهوض بمستوى تعليمهم لخوض مجال البحث العلمي بصورة فعّالة.

ويشار الى أن مشروع “قادرون” تحول بموجب المرسوم الى “مركز التصنيع والاستشارات العلمية”.

الوطن