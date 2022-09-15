شقيقان سرقا محل مجوهرات بمدينة جبلة في اللاذقية ليلاً
ادعى لمركز الأمن الجنائي التابع لمديرية منطقة جبلة صاحب محل مجوهرات بسوق المقبي بإقدام مجهولين على الدخول لمحله وسرقة مصاغ ذهبي ومبلغ مالي عن طريق الخلع والكسر.
نتيجة المتابعة والتحري وجمع المعلومات تمكن المركز من معرفة الفاعلين وإلقاء القبض عليهما وهما (نواف - د) مواليد ١٩٧٥، وتبين أنه صاحب محل دخان بالقرب من محل المدعي، وشقيقه (وضاح - د) مواليد ١٩٧٢، وهو من أرباب السوابق، وبالتحقيق معهما ومواجهتهما بالأدلة اعترفا بإقدامهما بعد التخطيط المسبق منذ عدة أيام على دخول محل المدعي ليلاً وكسر وخلع قفل المحل وسرقة المصاغ الذهبي ومبلغ مالي وذلك بالاشتراك مع شخص آخر متواري وقيام (وضاح) بإخفاء المسروقات ضمن منزله وبدلالته تم تحري المنزل واسترداد كامل المسروقات حيث قدرت قيمة المصاغ الذهبي بحوالي مائة وأربعون مليون ل. س وتمت مصادرة أدوات الخلع والكسر وتسليم المسروقات لصاحبها أصولاً ومتابعة البحث عن الشريك الثالث، وسيتم تقديمهما للقضاء المختص.
وزارة الداخلية السورية
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