الأمم المتحدة تشكو من تعطيل إسرائيل إيصال المساعدات للسوريين

حذرت اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن سوريا، التابعة للأمم المتحدة، من احتمالية تصعيد عسكري جديد في سوريا قد يزيد من معاناة السوريين خلال الحرب.



وأفاد الموقع الرسمي للأمم المتحدة في بيان، أمس الأربعاء، بأن اللجنة الدولية حذرت من "صعوبات متزايدة لا تطاق" يواجهها السوريون اليوم.

وأشار رئيس اللجنة باولو بينيرو في البيان، إلى أن التعبئة القتالية بين القوات التركية وحلفائها، تقابلها حشود للقوات الكردية وحلفائها في الشمال السوري لا تزال مستمرة.

وفصّل تقرير اللجنة الهجمات التي وقعت شمالي حلب، التي أسفرت عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 92 مدنياً، ودمرت منازل ومدارس ومساجد ومنشآت طبية ومباني إدارية خلال قصف متبادل بين الطرفين.

وبحسب البيان، فإن الملايين من السوريين يعانون، منهم من يموت في مخيمات النازحين، بينما تزداد ندرة الموارد ويزداد إجهاد المانحين.

كما حذرت المفوضة لين ولشمان، عضو في لجنة التحقيق بشأن سوريا، من أن اللجنة لا تزال ترى عمليات استهداف مستمرة من طرف "إسرائيل" في الأراضي السورية.