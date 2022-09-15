الريال يواصل بدايته القوية في الأبطال

واصل ريال مدريد الإسباني حامل اللقب بدايته القوية بفوز متأخر في الدقائق الأخيرة على ضيفه لايبزيغ الألماني 2 – صفر الأربعاء على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

ويدين الملكي، حامل الـ 14 لقب في البطولة، بفوزه إلى لاعب وسطه الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 80، والبديل ماركو أسنسيو صاحب الهدف الثاني 90+1.

بهذا الفوز انفرد الريال بصدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين، بعد فوزه في الجولة على مضيفه سلتيك الأسكتلندي بثلاثية نظيفة.

وفي الجولتين الثالثة والرابعة يلتقي ريال مدريد مع شاختار دونيتسك في الخامس من تشرين الأول المقبل في مدريد و11 منه في وارسو.

هذا ويستعد الريال لديربي مدريد أمام جاره أتلتيكو الأحد المقبل، حيث تعتبر نتيجة الأبطال محفزة للاعبي الملكي لمواصلة الانتصارات.

الريال في هذا الموسم حقق 8 انتصارات متتالية، 5 منها في الليغا و2 في الأبطال وواحد في السوبر الأوروبي.