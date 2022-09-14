بوغدانوف يجتمع مع وفد من المعارضة السورية
نشرت وزارة الخارجية الروسية على موقعها الرسمي خبراً حول لقاء الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف بوفد من المعارضة السورية.
وفيما يلي نص الخبر:
استقبل الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، وفداً من المعارضين السوريين يمثلون جميع المنصات المذكورة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، في 14 أيلول / سبتمبر، ويمثلون عدداً من المنظمات والجمعيات الأخرى.
وقد اطّلع بوغدانوف من قدري جميل [منصة موسكو] وخالد المحاميد [نائب سابق لرئيس هيئة التفاوض/منصة القاهرة] وعادل اسماعيل [هيئة التنسيق الوطنية] وسيهانوك ديبو [مجلس سوريا الديمقراطية] وحسن الأطرش [المبادرة الوطنية في جبل العرب] وعبيدة النحاس [حركة التجديد الوطني] وعلاء عرفات [حزب الإرادة الشعبية] وعلي العاصي [حزب سورية المستقبل] على نتائج اجتماعهم التشاوري الذي اختتم يوم أمس في موسكو.
خلال اللقاء، جرى تبادل متعمق لوجهات النظر حول الوضع في سوريا وما حولها، مع التركيز على مهام تعزيز تسوية شاملة في سورية على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254. تم النظر في قضايا الوضع الإنساني والوضع الاجتماعي والاقتصادي في سوريا، وآفاق عملية المصالحة الوطنية وإعادة إعمار البلاد بعد الصراع.
وجدد الجانب الروسي دعمه المستمر لحوار بنّاء بين الأطراف السورية على أساس مبادئ الاحترام غير المشروط لسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.
المصدر: موقع الخارجية الروسية
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