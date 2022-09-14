انتشار زراعة الكيوي في مصياف

لاقت زرعة الكيوي انتشاراً كبيراً في البلدة في الآونة الأخيرة، نظراً لإنتاجها ويمكن أن تحل كبديل عن زراعة أشجار التفاح التقليدية في المنطقة التي أصبحت غير مجدية اقتصادياً في الآونة الأخيرة، بحسب رئيس الجمعية الفلاحية”علي عوض” في “تين السبيل” بمصياف.

ولفت “عوض” لوكالة أن أشجار الكيوي لا تحتاج الكثير من عمليات الرعاية والخدمة ومياه الري، فضلاً عن إنتاجها الوفير وأسعارها التسويقية المجزية إضافة إلى ظلالها الوارفة ما يجعلها محببة للمصطافين وعشاق الطبيعة.

“عماد حداد” أحد المزارعين لشجرة الكيوي في بلدته “برشين”، أوضح أن زراعة الكيوي مجدية اقتصادياً من ناحية غزارة الإنتاج وارتفاع سعر مبيعه في الأسواق باعتبارها حديثة العهد في المنطقة على الصعيد المحلي وكانت تستورد من الخارج.