محروقات: تروج لأجهزة الـ GPS

بيّن معاون مدير شركة محروقات "مصطفى حصوية" أن عدد المسجلين على مازوت التدفئة منذ بدء التسجيل صباح اليوم الأربعاء بلغ مليون و560 ألف مواطن.

وأوضح "حصوية" أن الأولوية كانت في السنوات السابقة حسب أسبقية التسجيل بغض النظر عن عمليات الشراء السابقة، أما هذا العام سيتم التسجيل حسب أقدم عملية شراء وخاصة للعائلات التي لم تحصل على الدفعة الثانية، وكان التوجيه بتوزيع 50 لتر لكل دفعة وذلك حسب الكميات المتوفرة.

وأشار "حصوية" في حديثه لإذاعة "المدينة اف ام" إلى أن 20% من كميات المازوت الموزعة لكل محافظة مخصصة للتدفئة وفي دمشق وريفها لدينا مراكز توزيع وصهاريج، أما في بعض المحافظات الأخرى فقد وزعنا المادة على عدة محطات وفيها صهاريج لإيصال المخصصات للمنازل.

وحول ضبط الهدر قال "حصوية" إن البطاقة الإلكترونية تعتبر أساساً وسيلة لإدارة النقص، وساعدتنا على مراقبة الكميات وضبطها بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية، ولا نحتاجها لو أن الكميات متوفرة، مضيفاً أنه هناك إجراءات عديدة لضبط السوق السوداء منها تركيب أجهزة الـ GPS لوسائل النقل.

ونوه "حصوية" إلى أنه في حال عدم القدرة على الاستفادة من النفط في الشمال الشرقي والذي يشكّل أكثر من 80% من الثروة النفطية السورية، فلن يكون هناك استقرار في واقع المحروقات. مشيراً إلى أنه يوجد العديد من العقود مع الخط الائتماني الإيراني أو موردين آخرين ولكن لا نستطيع الجزم بأن التوريدات ستستمر وذلك بسبب العقوبات على النواقل والموردين.