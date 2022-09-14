وصول قافلة من التجهيزات والمعدات الكهربائية إلى اللاذقية

وصلت إلى اللاذقية اليوم قافلة من التجهيزات والمعدات الكهربائية اللازمة لصيانة الشبكة الكهربائية وتحسين واقعها وزيادة وثوقيتها مؤلفة من 12 شاحنة تضم أبراجاً وأمراساً وكابلات ومحولات باستطاعات مختلفة.

واطلع وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل خلال جولة له في قرية المريج في الريف الشمالي بالمحافظة على ما تم إنجازه من تأهيل خط التوتر المتوسط وعلى واقع العمل في محطتي تحويل وتوليد الرستين ونسب الإنجاز فيهما إضافة إلى مركز صيانة محطات التحويل التابعة لشركة كهرباء اللاذقية.

وفي تصريح صحفي خلال الجولة بين الوزير الزامل أن المعدات التي تم توريدها إلى اللاذقية ستسهم في زيادة الوثوقية للشبكة الكهربائية بالمحافظة قبل قدوم فصل الشتاء فيما يجري العمل بوتيرة عالية في محطة تحويل الرستين وهي حالياً بمرحلة الاختبارات وسيتم خلال عشرة أيام وضعها بالخدمة بانتظار تشغيل العنفة الغازية الأولى من المحطة التي ستكون جاهزة نهاية العام الحالي لافتاً إلى أن تكلفة محطة التحويل لم تتجاوز 7 ملايين يورو بفضل الخبرات الوطنية الكفوءة التي خاضت غمار هذه الأعمال النوعية بشجاعة وجرأة وخبرة.

وفيما يتعلق بالتقنين الكهربائي أشار الوزير إلى أنه يتم توزيع الكميات وفق برنامج حاسوبي وحسب كميات التوليد التي يتم توليدها عازياً صعوبة التقنين في الفترة الماضية إلى قلة التوريدات النفطية ولا سيما الغاز وكذلك الحصار لكن الوزارة تحاول تأمين كل ما يلزم لتجاوز الأمر بالتنسيق مع وزارة النفط لإعادة تأهيل بعض الآبار في المناطق الشرقية والمناطق المجاورة لمحافظة حمص لزيادة الكميات معرباً عن أمله بحدوث انفراجات في كميات النفط ما سينعكس إيجاباً على الطاقة الكهربائية.

من جانبه مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية المهندس هيثم الميلع أوضح في تصريح مماثل أن المعدات التي تم توريدها إلى اللاذقية ستسهم في تخفيف الاختناقات التي كانت تحدث في فصل الشتاء نتيجة الحمولات الزائدة ما يؤدي إلى فصل القواطع لافتاً إلى أنه سيتم إنجاز هذه المراكز ووضعها بالخدمة لتخفيف الضغط عن المراكز القائمة حالياً.

رافق الوزير بالجولة محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال ومدير كهرباء اللاذقية المهندس جابر العاصي.