14-09-2022
توقيف ( 12 ) متعاطي في حلب
تمكن فرع مكافحة المخدرات في حلب من توقيف / 12 / شخص من متعاطي ومروجي مادتي الحشيش والحبوب المخدرة ضمن أحياء مدينة حلب ، ومصادرة كمية كيلو ونصف من مادة الحشيش المخدر و( 509 ) خمسمائة وتسع حبات مخدرة نوع كبتاغون، وحبوب دوائية نفسية، وبندقية حـ.ربية نوع بومبكشن، و( 900 ) طلقة بندقية حربية، وبتدقيق وضع المقبوض عليهم تبين وجود عدة طلبات بحقهم بجرائم مختلفة.
تم تنظيم الضبط اللازم بحق المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء أصولاً.
وزارة الداخلية السورية
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