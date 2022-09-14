شخص تنبأ بوفاة الملكة ويتنبأ بوفاة الملك الجديد!

ما زال حدث وفاة الملكة “إليزابيث” يتصدر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

ومن الأمور الغريبة التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً، تنبؤ أحد الأشخاص في منشور له بوفاة الملكة في العام الحالي.

وتنبأ “لوغان سميث”، وهو شخص يدّعي أنه يستطيع التنبؤ بأحداث ستحصل في المستقبل، بوفاة الملكة في 13 شباط الفائت، قائلاً بمنشور له في كانون الثاني الماضي: “ستموت الملكة إليزابيث الثانية في 13 شباط 2022، ستموت في وقت مبكر من بعد الظهر بيوم صافٍ مع زخات مطر خفيفة في النصف الأخير من اليوم، فيما سيكون باقي الأسبوع مشمسا”.

لكن توقعه هذا لم يصح، وذلك بعد ظهور الملكة في احتفالات “يوبيل” البلاتيني لها، ليعود ويكتب تحديثاً على منشوره السابق في 8 حزيران، قال فيه :”الملكة ستموت في 7 أيلول 2022″.

وشكَلَّ هذا التنبؤ صدمة للمتابعين الذي أعادوا تداول المنشور بكثافة، متسائلين كيف استطاع معرفة اليوم الذي ستموت فيه الملكة، واقترح أحد النشطاء على وسائل التواصل أن “سميث” قد يكون سافر عبر الزمن، حتى تمكن من معرفة التاريخ الدقيق لوفاة الملكة.

لكن الأغرب من هذا كله أن “سميث” أطلق تنبؤاً آخر وهو أن الملك “تشارلز الثالث” سيفارق الحياة في أقل من 4 سنوات محدداً تاريخ وفاته بـ28 آذار 2026.