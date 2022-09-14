قتلوا صديقهم و هم يلعبون كرة القدم 

14-09-2022

قتلوا صديقهم و هم يلعبون كرة القدم 

لقي شاب حتفه بضربة على الرأس بعصا خشبية من قبل رفاقه أثناء لعبة كرة قدم ضمن ملعب مدينة جرمانا بريف دمشق، على خلفية خلاف نشب فيما بينهم.

وذكرت وزارة الداخلية عبر حسابها على “فيسبوك” أن فرع الأمن الجنائي بريف دمشق ألقى القبض على منفذي الجريمة، وهم القاتل (عبد الله. ش) وشريكه (مهند. ح) بعد استدراجهم من دير الزور إلى دمشق.

وتابعت الداخلية: أُلقي القبض عليهم بعد استدراج المذكورين من قبل فرع الأمن الجنائي بريف دمشق إلى حي الزاهرة بمدينة دمشق وإلقاء القبض عليهما، وتبين أن سبب إقدامهما على قتل المغدور (حسام. ع) هو خلاف أثناء اللعب بكرة القدم ضمن ملعب في مدينة جرمانا حيث أقدم المدعو (مهند) على الإمساك بالمغدور والسماح للمدعو (عبد الله) بضربه على رأسه.

وأكدت الوزارة أن التحقيقات مازالت مستمرة وسيتم تقديمهما إلى القضاء المختص أصولاً.

وزارة الداخلية

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