شقيقتها بحاجة للعلاج فاقتحمت المصرف في لبنان.. إليكم التفاصيل ؟!

تعرض أحد البنوك في العاصمة اللبنانية لعملية اقتحام مسلح واحتجاز رهائن.

مصادر إعلامية قالت إن «بلوم بنك في منطقة السوديكو في بيروت اقتحمه أفراد تتصدرهم شابة تحمل سلاحاً».

وأوضحت المصادر أن «سيدة تدعى سالي حافظ، اقتحمت البنك ومعها محاميها لاسترداد وديعة قيمتها 20 ألف دولار ، فيما رفعت مسدسا في وجه الموظفين».

تحرير وديعة بقيمة 20 الف دولار بالقوة من داخل بنك لبنان والمهجر والقوى الامنية تعتدي بالضرب على المودعين وسقوط جرحى.

وظهرت الناشطة سالي حافظ في بث مباشر على الإنترنت، طالبت فيه بقيمة وديعة لصالح شقيقتها التي تعالج من مرض السرطان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء أن المودعة ألقت البنزين على جسدها وهددت بإحراق نفسها، في حال عدم تسليمها وديعتها لمعالجة شقيقتها المريضة.

ونشرت جمعية المودعين لقطات فيديو من لحظة اقتحام بلوم بنك، حيث يطالب المودعون باسترداد أموالهم من البنوك، لكن السلطات اللبنانية ترفض بسبب شح السيولة في البلاد نتيجة الأزمة الاقتصادية.

وظهرت الناشطة سالي حافظ في بث مباشر على الإنترنت، طالبت فيه بقيمة وديعة لصالح شقيقتها التي تعالج من مرض السرطان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء أن المودعة ألقت البنزين على جسدها وهددت بإحراق نفسها، في حال عدم تسليمها وديعتها لمعالجة شقيقتها المريضة.

ونشرت جمعية المودعين لقطات فيديو من لحظة اقتحام بلوم بنك، حيث يطالب المودعون باسترداد أموالهم من البنوك، لكن السلطات اللبنانية ترفض بسبب شح السيولة في البلاد نتيجة الأزمة الاقتصادية.