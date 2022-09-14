ناقلة نفط جديدة تصل ميناء بانياس

وصلت ناقلة نفط محملة بمليون برميل نفط خام، اليوم الأربعاء، إلى ميناء بانياس النفطي وذلك بعد أن وصلت ناقلة محملة بمليوني برميل نفط خام مطلع أيلول الجاري، في إطار اتفاق الخط الائتماني الإيراني – السوري الذي تم تجديده مطلع العام الحالي، بما يلبي احتياجات السوق بمختلف القطاعات.

وأكد مصدر في مدينة بانياس أنه فور وصول الناقلة إلى ميناء بانياس النفطي تم البدء بالإجراءات الفنية اللازمة، للتربيط وإنجاز العمليات البحرية اللوجيستية المتبعة، لتبدأ فيما بعد عمليات التفريغ.

وبيّن المصدر أن استمرار ورود نواقل النفط تباعاً إلى ميناء بانياس، يضمن استمرار عمل مصفاة بانياس لتلبية احتياجات السوق المحلية، خاصة أن عمليات تفريغ النواقل تجري بالتوازي مع عمليات الشحن وتسليم مادة للشركة العامة للمحروقات، لتقوم بتوزيع مادة المازوت على المحافظات.

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