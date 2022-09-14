الأرجنتين تُفرج عن 12 شخصاً من طاقم الطائرة الفنزويلية المحتجَزة لديها

أعلنت محكمة الاستئناف في "لا بلاتا" في الأرجنتين، أمس الثلاثاء، أنّ 11 فنزويلياً من طاقم الطائرة المحتجَزة في بوينس آيرس، بات في إمكانهم مغادرة البلاد، بالإضافة إلى أحد الإيرانيين الخمسة، مهدي موصلي.

وقالت محامية الدفاع عن طاقم الطائرة، ماريانا باربيتا، لقناة "تيليسور": "نحن سعداء جداً بالقرار، وسوف نستأنف رفع الحظر المفروض على أفراد الطاقم الآخرين".

يُشار إلى أنّ طاقم الطائرة مؤلف من 19 شخصاً، ويمكن الآن لـ 12 منهم العودة إلى بلديهم، وهم 11 فنزويلياً، وإيراني واحد.

يُذكَر أنّ طائرة "البوينغ 747" التابعة لشركة الطيران الفنزويلية، "إمتراسور"، محتجَزة من جانب السلطات الأرجنتينية، منذ 8 حزيران/يونيو، في أثناء توقفها للتزود بالوقود. وكانت الطائرة ترفع العلم الفنزويلي وعلى متنها طاقم من فنزويلا وإيران.

ووصلت الطائرة إلى العاصمة الأرجنتينية، بوينس آيرس، في 6 حزيران/يونيو، وكان من المقرر أن تتجه إلى أوروغواي بعد يومين، لكن الأخيرة رفضت دخول الطائرة الفنزويلية مجالها الجوي. لذا، اضطرت إلى العودة إلى مطار الأرجنتين، حيث جرى احتجازها.

وفي مطلع شهر أيلول/سبتمبر الجاري، روى النقيب الإيراني، غلام رضا قاسمي، وهو أستاذ طيّار رئيسي لطائرة "بوينغ 747" الفنزويلية المحتجزة في الأرجنتين، للميادين إسبانول، أحداث احتجاز الطائرة.

وقال قاسمي إنه "عندما دخلنا أجواء الأرجنتين، وجرى تفريغ الشحنة وأردنا المغادرة، كان كل شيء لا يزال طبيعياً. في وقت لاحق، قالوا إنهم لن يزوّدوا هذه الطائرة بالوقود. ومنذ ذلك اليوم، كانت هناك سلسلة من المشكلات التي يتذرّعون بها، ونحن هنا منذ نحو 90 يوماً، ولا نعرف ما هي المشكلة".

وفي وقت سابق، اتهم أحد أفراد طاقم الطائرة الاستخباراتِ الأميركيةَ بتوقيف الطاقم. وقال: "حصلنا على نسخة عن الملف (بشأن الاحتجاز)، فوجدنا أنّ هناك في كل مكان ذكراً لـ "أف بي آي". وفي مرحلة لاحقة، علمنا بأنّ الولايات المتحدة تقف في الخط الأمامي، وعلى رأس ما يحدث معنا".

وكانت واشنطن طلبت إلى الأرجنتين مصادرة الطائرة الفنزويلية على خلفية العقوبات الأميركية المفروضة على إيران وفنزويلا.

واحتج الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، على طلب واشنطن مصادرة الطائرة. وقال إن الأخيرة "تسرق منا طائرة تابعة لفنزويلا ومملوكة بشكل قانوني لها"، مشيراً إلى أنّ "الطائرة كانت تُستخدم لاستيراد أدوية إلى فنزويلا من الصين وروسيا والهند".