الأردن يضاعف رسومه على الشاحنات السورية

فرض الأردن ضرائب على الشاحنات السورية تشكل ضعف ما يفرضه الجانب السوري على الشاحنات الأردنية.

وقالت مصادر ان الرسوم التي يفرضها الجانب الأردني تصل إلى 3000 دولار عن كل شاحنة سورية ذهاباً وإيابا.

أصحاب الشاحنات السورية عبروا أكثر من مرة عن “انزعاجهم” من أن 100 شاحنة أردنية تدخل يومياً إلى سوريا لتحمل البضائع السورية وبالمقابل الشاحنات السورية محرومة من ذلك.

واشارت المصادر إلى أن وزارة النقل السورية تعاونت كثيراً مع الجانب الأردني وقدمت كل التسهيلات المطلوبة لإنجاح قطاع الشحن والتصدير، وخاصة أن الأسطول السوري للنقل ضخم ومؤلف من 21 ألف شاحنة و5000 براد و14 ألف قاطرة ومقطورة تعمل جميعها على القطاع الخارجي.

مع العلم أن الشاحنة السورية تقف على الحدود نحو ثلاثة أو أربعة أيام ريثما تصل الشاحنة الأردنية وتتم عملية الإفراغ والتبادل، كما أن الأردن منع أيضاً استيراد الكثير من السلع السورية.



أخبار الصناعة