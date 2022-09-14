مصرع 5 أشخاص بانهيار مبنى في الأردن

أدى انهيار عمارة سكنية مأهولة في منطقة جبل اللويبدة في العاصمة الأردنية عمان إلى وفاة 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين. ولا تزال الأعمال جارية لإنقاذ عدد من المحاصرين تحت الأنقاض.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، لقنوات رسمية أردنية إن "من أسباب انهيار المبنى أنه قديم ومتهالك"، مشيرا إلى أنه "يتم تقييم وضع المباني المجاورة".

ووجه رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أثناء زيارته للموقع، بفتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادث.

وأوضح المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أن نائب الملك الأمير فيصل بن الحسين، يتابع عمليات الإنقاذ والإخلاء.

بدورها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي، فضل عدم الكشف عن هويته، أن "النيابة العامة باشرت التحقيق في انهيار المبنى".

ومنطقة جبل اللويبدة تعد من أقدم وأعرق مناطق عمان، ويعود بناؤها إلى بداية القرن العشرين ويقيم فيها الكثير من الأجانب.