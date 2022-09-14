أبطال أوروبا: بايرن يؤكد عقدة برشلونة والليفر يخطف الفوز في الوقت القاتل

اختتمت منافسات اليوم الأول من الجولة الثانية لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023 حيث أقيمت 7 مباريات بعد تأجيل مواجهة رينجرز ضد نابولي.

وفي أبرز المواجهات، كرّس بايرن ميونخ عقدة برشلونة بالفوز عليه 2-0، حيث لم يتذوق برشلونة طعم انتصاره طوال رحلاته في هذا الملعب، وسجل لوكاس هيرنانديز وليروي ساني هدفي بايرن ميونيخ في الدقيقتين 50 و 54.

وفي مباراة ثانية من نفس المجموعة، فرض إنتر ميلان الإيطالي نفسه كمنافس على بطاقة التأهل عندما عاد من ملعب فيكتوريا بلزن بفوز 2-0 على بطل التشيك.

وبهذه النتائج، رفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بينما حلّ برشلونة وإنتر ميلان في المركز الثاني بـ 3 نقاط، فيما يتذيل فيكتوريا بلزن المجموعة بصفر نقاط.

بدوره، حقق فريق ليفربول الإنجليزي انتصاره الأوروبى الأول بعدما تغلب فى الوقت القاتل على ضيفه أياكس أمستردام الهولندي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "آنفيلد".

وتأجلت مباراة رينجرز الأسكتلندي ضد نابولي الايطالي إلى اليوم الأربعاء، حيث ستقام في التاسعة مساء على ملعب الأول.

وشهدت الجولة نتائج مفاجئة، حيث خطف فريق باير ليفركوزن الألماني فوزاً مثيراً من نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، بهدفين دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب "باي أرينا" في ليفركوزن.

فيما حقق اينتراخت فرانكفورت الألمانى انتصاراً ثميناً على نظيره مارسيليا الفرنسي، بهدف دون مقابل، على ملعب "فيلودروم".

وسقط فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في الوقت القاتل أمام مضيفه نظيره سبورتنج لشبونة البرتغالي، بهدفين دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت بينهما على ملعب "خوسيه الفالادي".