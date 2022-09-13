أكثر من 26 ألف متقدم إلى مراكز مفاضلة القبول الجامعي في جامعة دمشق وفروعها

13-09-2022

أكثر من 26 ألف متقدم إلى مراكز مفاضلة القبول الجامعي في جامعة دمشق وفروعها

أعلنت جامعة دمشق أن أكثر من 26 ألف طالب وطالبة تقدموا إلى مراكز مفاضلة القبول الجامعي ضمن الجامعة في دمشق وفروعها في محافظات درعا والسويداء والقنيطرة.
ووفق إحصائيات مديرية النظم والمعلومات في الجامعة اليوم بلغ عدد المتقدمين إلى المفاضلة العامة للقبول الجامعي 26024 طالباً وطالبة حتى اليوم في جميع المراكز المخصصة للتسجيل في الجامعة وفروعها.
وبينت الاحصائيات أن هذا العدد شمل جميع أنواع مفاضلات القبول الجامعي للفرع العلمي والسنة التحضيرية للكليات الطبية (عام وموازٍ) ومفاضلات ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين وأبناء أعضاء الهيئة التدريسية وذوي الإعاقة والطلاب العرب والأجانب والسوريين غير المقيمين والثانويات المهنية إضافة إلى التسجيل المباشر للناجحين في الثانوية العامة الفرع الأدبي (عام وموازٍ).
وكانت مراكز التسجيل المعتمدة بالجامعات الحكومية وفروعها بدأت في الرابع من شهر أيلول الجاري قبول طلبات المفاضلة الجامعية للعام الدراسي 2022-2023 لتستمر لغاية يوم الأحد 25-9-2022

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