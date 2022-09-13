سوريا.. بطاقة إلكترونية للنقل العام !

تحدث مدير الشركة العامة للنقل الداخلي بدمشق “موريس حداد”، أن «المديرية تعمل حالياً على دراسة لإصدار بطاقة إلكترونية تعمل ضمن وسائل النقل العام لتخفيف العبء عن السائق والمواطن».

“حداد” قال إن «هناك اجتماعاً مرتقباً هذا الأسبوع لشركات النقل الداخلي في دمشق واللاذقية وحلب وحمص لبحث هذا الموضوع واعتماد البطاقة خلال الفترة القادمة لتشميل المحافظات التي تضم شركات نقل داخلي تخدم المحافظات، واتباع الأمر بشكل مركزي لمختلف المحافظات على غرار تطبيق آلية (جي بي إس)، على أن يتم الانتهاء من دفتر الشروط ضمن تنسيق بين مختلف شركات النقل الداخلي».

وأشار مدير النقل الداخلي بدمشق في تصريحات صحفية إلى «وجود بطاقة معمول بها حالياً رسمها السنوي 75 ألفاً تخول الشخص ركوب أي باص نقل داخلي على مدار العام، لكن البطاقة الإلكترونية المقرر اعتمادها قريباً تتضمن سعر البطاقة عند الحصول عليها، وما تبقى يتم شحنها عن طريق “التشريج” والتعبئة حسب رغبة المواطن».

وأكد “حداد” «استمرار المديرية بإصدار البطاقات لذوي الشهداء والجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة بأسعار مخفضة، أي بحسم 25 % من السعر الرسمي المعتمد».

وبين مدير شركة النقل الداخلي أن باصات الشركة تتدخل على الدوام لتخديم عدد من الخطوط التي تشهد ازدحامات كثيرة، مؤكداً أنه حال تنظيم عمل السرافيس في خطوط النقل، يتم انتظام أكثر لواقع النقل الداخلي ويخف الضغط على باصات الشركة عند التزام السرافيس بخطوطها، ليصار بعدها إلى تركيب (جي بي إس) لكل باصات النقل الداخلي المقدر عددهم بـ120 باصاً.