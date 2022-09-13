مخزون النفط الأمريكي يهوي لأدنى مستوى

كشفت بيانات من وزارة الطاقة الأمريكية أن «مخزونات النفط الخام في احتياطيات الطوارئ للولايات المتحدة هبطت بمقدار 8.4 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في التاسع من أيلول إلى 434.1 مليون برميل، وهو أقل مستوى في حوالي 38 عاماً».

وهذا، أكبر انخفاض في مخزون النفط في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي منذ آيار ويدفع مخزونات الخام لأدنى مستوى منذ تشرين الأول 1984.

وحدد الرئيس الأمريكي #جو_بايدن في آذار خطة لإطلاق مليون برميل يومياً على مدار ستة أشهر من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للتغلب على أسعار الوقود المرتفعة في الولايات المتحدة التي ساهمت في زيادات حادة في التضخم.

وقد تحجم إدارة بايدن عن إطلاق المزيد من البراميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بعد تشرين الأول إذا واصلت العقود الآجلة القياسية للنفط الهبوط.

واقترحت وزارة الطاقة سد النقص في الاحتياطي البترولي بالسماح له بالدخول في عقود لشراء النفط في سنوات قادمة بأسعار ثابتة محددة سلفاً.