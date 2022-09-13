المقداد إلى نيويورك الأسبوع القادم

يغادر وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد دمشق بداية الأسبوع المقبل إلى نيويورك، للمشاركة في أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستفتتح دورتها العادية اليوم، في حين ستبدأ المناقشة العامة في 20 من أيلول وتستمر أسبوعاً كاملاً.

و ذكرت مصادر مطلعة، أن الوفد الذي يترأسه المقداد سيصل نيويورك الإثنين القادم، حيث يلقي وزير الخارجية كلمة سورية حسب الترتيب الأبجدي للدول المشاركة، كما سيلتقي المقداد بعدد من رؤساء وفود الدول المشاركة من إفريقيا ودول أميركا اللاتينية وآسيا.

وخلال مشاركة وفد سورية في أعمال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أجرى الوزير المقداد سلسلة من اللقاءات جمعته بنظرائه بعدد من الدول العربية ومنها مصر والجزائر وعمان وتونس وفلسطين والعراق والأردن، إضافة إلى لقاءات جمعته بنظيريه الإيراني والروسي وعدد آخر من الدول الصديقة لسورية.

واعتبر المقداد عقب عودته من نيويورك، أنه لمس خلال أعمال الجمعية سواء في بيانات ممثلي الدول الأعضاء أم خلال اللقاءات الثنائية التي عقدت على هامش أعمال الجمعية العامة تغيراً في الأجواء السياسية الدولية تجاه الشأن السوري بشكل عام، وأشار إلى أنه لا تزال بعض الدول المعروفة تمارس الإرهاب الاقتصادي وفرض الإجراءات أحادية الجانب ولكن تراجع الاستهداف العدائي لسورية في الخطاب الرسمي لمعظم الدول الأعضاء جاء واضحاً.

وخلال العام الحالي ستعقد قمم عالمية بمشاركة رؤساء الدول والحكومات من بينها قمة بشأن تحويل التعليم يوم الإثنين 19 أيلول الحالي بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وفي الإطار ذاته، يعقد بمقر الأمم المتحدة في 21 الحالي، اجتماع رفيع المستوى لإحياء الذكرى السنوية الـ30 لاعتماد إعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، كما سيتم في يوم 26 أيلول عقد جلسة عامة رفيعة المستوى للاحتفاء باليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية.

ومن المواضيع الرئيسة المدرجة على جدول أعمال الدورة الأمن والسلم، تغير المناخ، حقوق الإنسان، والتنمية المستدامة بالإضافة إلى بنود كثيرة أخرى متفرعة كالنمو الاقتصادي والنهوض بالمرأة والنزاعات المسلحة والقضية الفلسطينية والإشعاع الذري والفضاء الخارجي وتنمية إفريقيا وجهود المساعدة الإنسانية والعدالة والقانون الدولي ونـزع السلاح ومراقبة المخدرات ومنع الجريمة ومكافحة الإرهاب.

كما سيتم بحث جميع المسائل التنظيمية والإدارية والمسائل التي تتعلق بالأمم المتحدة نفسها

الوطن