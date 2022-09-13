اشتباكات عنيفة على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

نشرت وسائل إعلام أرمينية، الثلاثاء، مقاطع مصورة أظهرت قصفا عنيفا بالمدفعية والصواريخ على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان تقوم به القوات الأذربيجانية.

وكانت وزارة الدفاع الأرمنية، قالت في ساعة متأخرة من ليل الاثنين، إن القوات المسلحة الأذربيجانية شنت سلسلة من القصف المدفعي على المدن الحدودية لأرمينيا.

وأكدت وزارة الدفاع الأرمينية، أن القوات المسلحة الأذربيجانية استخدمت أيضا الطائرات المسيرة في القصف، مشيرة إلى أنها قامت بالرد المناسب على ما وصفته باستفزازات واسعة النطاق من أذربيجان.

على الجانب الآخر، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن القوات المسلحة الأرمينية تقوم بتصعيد واسع النطاق، مشيرة إلى وقوع خسائر بين صفوف جيش أذربيجان.

وبحسب وسائل الإعلام الأرمينية، فإن قرى فيرين شورزا، الكوت، ميتس ماسريك، سوتك، ونوراباك تتعرض الآن لإطلاق نار في منطقة جيغار كونيك.

فيما ذكر شهود عيان أن المدن الحدودية الأرمينية التي تعرضت للقصف الأذربيجاني في أرمينيا هي غوريس، كابان، فاردينيس، جيرموك.