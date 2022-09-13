السعودية تستثمر في ثلاثة مشاريع صناعية ضخمة

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية في السعودية بندر الخريف، أمس الاثنين، أن المملكة تستعد لإطلاق 3 مشاريع في قطاع الحديد والصلب مع مستثمرين محليين ودوليين.

وأوضح الخريف أن قيمة تلك المشاريع تبلغ نحو 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ نحو 6.2 مليون طن، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.

وتتضمن المشاريع إنشاء مجمع متكامل لإنتاج صفائح الحديد تُقدّر طاقته الإنتاجية بـ 1.2 مليون طن سنوياً، يستهدف بناء السفن وأنابيب ومنصات النفط وخزانات النفط الضخمة.

كما تشمل إنشاء مجمع متكامل لإنتاج مسطحات الحديد، تبلغ طاقته الإنتاجية السنوية 4 ملايين طن من الحديد المدرفل على الساخن، ومليون طن من الحديد المدرفل على البارد، إضافةً إلى 200 ألف طن من صفائح الحديد المقصدر وغيرها.

ويستهدف هذا المجمع خدمة قطاعات صناعة السيارات، وتعليب الأغذية، وصناعة الأجهزة المنزلية وأنابيب نقل المياه.

وتتضمن الدراسات إنشاء مصنع لإنتاج كتل الحديد الدائرية بطاقة إنتاجية تُقدر بمليون طن سنوياً، والتي تعتبر المدخل الرئيسي لصناعة الأنابيب الحديدية غير الملحومة المستخدمة في قطاع النفط والغاز.

ولفت الخريف إلى أن الخطة الوطنية لهيكلة قطاع الحديد والصلب تتضمن 41 توصية لتمكين القطاع واستدامته، منها مراجعة وإقرار 16 سياسة وتشريعاً.

وأفاد الخريف بأنه يجري العمل بمشاركة القطاع الخاص على عدة حلول المستدامة، كتطوير أكاديمية للحديد ومركز للبحث والتطوير لرفع كفاءة التشغيل في المصانع، ودعم زيادة التوظيف للسعوديين.

وأشار الخريف إلى أن ذلك يهدف لمواجهة التغيرات العالمية والمحلية، التي تضمن استدامة القطاع والتأقلم مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية.

وبين وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي أن توجهات المملكة تركز على توطين منتجات الصلب بأنواعها، وقطاعات الدفاع والبناء، والصفائح المقصدرة لقطاع الأطعمة المعلّبة والصفائح المسطّحة لقطاع السيارات وأنابيب المياه، إضافةً إلى تخفيض الواردات بنسبة 50%.