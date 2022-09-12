القبض على متعاملين بالحوالات المالية مع أشخاص خارج القطر

12-09-2022

القبض على متعاملين بالحوالات المالية مع أشخاص خارج القطر

تمكن فرع الأمن الجنائي باللاذقية من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص وهم (حسين -ي) مواليد ٢٠٠١، و(محمد - م) مواليد ١٩٩٩، و(محمد - ش) مواليد ٢٠٠٠، وذلك لإقدامهم على العمل بالحوالات المالية بطرق غير مشروعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتعامل مع أشخاص خارج القطر وذلك بالاشتراك مع أشخاص متوارين مقابل المنفعة المادية.

تم مصادرة مبلغ 19 مليون و600 ألف ل. س ودراجتين نـاريتين مهربتين.

التحقيقات جارية والأبحاث مستمرة لكشف باقي الشركاء وسيتم تقديم المقبوض عليهم للقضاء أصولاً.

وزارة الداخلية

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