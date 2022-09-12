طرطوس خالية من الكوليرا
أكدت دائرة الأمراض السارية والمعدية بمديرية صحة طرطوس أن المحافظة خالية من أي حالة إصابة بمرض الكوليرا، حيث قامت مديرية صحة طرطوس بتحليل مصادر مياه الشرب كافة في المراكز الصحية للتأكد من سلامة مياه الشرب، وتبين موافقتها للمواصفات وخلوها من أي مادة جرثومية وبوجود نسبة كلور كافية، إضافة إلى أن مصادر مياه خزانات المدارس جميعها من مصادر مياه رئيسية مراقبة.
ولفتت الدائرة إلى أن المياه المعبأة بالبيدونات هي تحت رقابة مؤسسة المياه وبالتالي الصحة غير مسؤولة عن تحليلها.
وكان قد اشتبه بإصابة كوليرا من مواطن قادم من حلب نتيجة أعراض إقياء وإسهال شديدين، وتم عزله في مشفى الباسل بطرطوس، ولكن وفق التحاليل تبين أنها ليست حالة كوليرا والمريض يتماثل للشفاء.
ومن ناحية أخرى أوضحت دائرة الأمراض السارية والمعدية بطرطوس أن الهيئات والمشافي كافة في المحافظة مهيأة لأي حالة عزل يتضح أنها مصابة بالكوليرا.
الوطن أون لاين
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