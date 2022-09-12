ذوبان الجليد يكشف عن درب صخري في جبال “الألب”

أدى ارتفاع درجات الحرارة في أسخن صيف مسجل تشهده أوروبا هذا العام، إلى ظهور درب صخري بين نهرين جليديين في جبال “الألب” بسويسرا، فيما قال منتجع تزلج محلي إن ذلك يحدث للمرة الأولى منذ ألفي عام على الأقل.

وأوضح منتجع “جلاسير3000” في غرب سويسرا: إن ذوبان الجليد هذا العام كان نحو ثلاثة أمثال متوسط 10 سنوات، وهو ما يعني أن الصخور العارية يمكن رؤيتها الآن بين النهرين الجليديين “سيكس روج” و”تسانفلورون” على ارتفاع 2800 متر، وأن الدرب سيكون مكشوفاً بالكامل بحلول نهاية الشهر الجاري، حسب “سكاي نيوز عربي”.

ويقول “ماورو فيشر” عالم الأنهار الجليدية في معهد الجغرافيا بجامعة “برن”: “منذ عشر سنوات قست ما ارتفاعه 15 متراً من الجليد هنا وكل هذا الجليد ذاب”.

وأضاف مشيراً إلى السرعة التي ذاب بها الجليد: “ما رأيناه هذا العام استثنائي بالفعل وهو في الحقيقة يتجاوز أي شيء قسناه من قبل”.

ومنذ الشتاء الماضي الذي سقطت خلاله ثلوج قليلة نسبياً، اكتوت جبال “الألب” بموجتي حر كبيرتين في أوائل الصيف، وتُظهر البيانات أن الأنهار الجليدية في جبال “الألب” بطريقها الآن لأكبر خسارة في كتلها على امتداد 60 عاماً على الأقل.