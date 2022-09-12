إعادة توزيع الميكروباصات والباصات على خطوط النقل في دمشق هل ستحل مشكلة النقل

درست محافظة دمشق إعادة توزيع الميكروباصات والباصات على خطوط النقل الداخلي وفق الحاجة الفعلي وعملت على احداث خطوط جديدة والدراسة جاهزة وستذهب إلى التطبيق بحسب مصادر خلال الأيام القليلة القادمة. بعد توقيعها من محافظ دمشق.

وتحتاج العاصمة إلى 500 باص كحد أدنى لكي تغطي الحاجة، وتصبح الأمور ميسرة للمواطنين يعمل منها 268 باصا فقط بين قطاع عام وخاص.

وتعاني العاصمة من اختناقات مرورية من جراء استخدام باصات النقل الداخلي للعبور ضمن مسارات وشوارع غير مجهزة لعبور باصات النقل الداخلي كما هو الحال في خطي مزة جبل والمهاجرين.

وتم تسعير بعض الخطوط الجديد التي تم احداثها بتسعيرة اعلى من تسعيرة السرافيس الصغيرة، فهل هذه التسعيرة ستكون مقدمة لرفع أسعار الركوب بالنسبة للخطوط الطويلة .

ونتيجة الاختناقات المرورية في العاصمة وقلة عدد السيارات اتجه العديد من المواطنين الى استخدام التكسي كركوب جماعي، كم انتشر عدد من السارات الصغيرة ذات السبعة ركاب في شوارع العاصمة وتتقاضى اجور باهظة، وبعض المناطق يستخدم سيارات السوزوكي كوسيلة نقل وأجرة الراكب لا أقل من الفين ليرة .

واليوم بعد هذا التوزيع هل ستحل مشكلة النقل في العاصة، أم ستذهب إلى المزيد من التعقيد والمعاناة امام المواطنين .

جهينة نيوز