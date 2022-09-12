قـتل امرأة سبعينية بقصد سرقتها
عُثر على جثة امرأة في منزلـهـا الكائن في مدينـة ديـر الـزور، وتبين أنها عائـدة للمدعوة (هنـد . س) البالغـة مـن الـعمـر 67 عـام وبالكشف على الجثـة تبـيـن وجـود عدة ضربات على الرأس بأداة صلبة، وبعد معاينة مسرح الجريمـة تبـيـن بـأن جوالهـا مسـروق ، ومن خلال البحث وجمع المعلومات والأدلـة تـم الاشتباه بشـخص يدعى (م . الشـامي) وأُلقي القبض عليـه في غضون / 48 / ساعة، وبـالتحقيق معـه ومواجهتـه بالأدلة اعتـرف بإقدامـه علـى قتـل المغـدروة (هنـد)، حيـث أنه على معرفة مسبقة بهـا وكـان يظـن بأنها تملـك مـصـاغ ذهبـي وقام بزيارتها فـي منزلهـا قاصـداً سـرقتها، وفي البداية حاول سرقة جوالهـا وعنـدما اكتشفت ذلك حصلت ملاسنة كلامية ثم تطورت إلـى عـراك بالأيـدي وأقدم على ضربها على رأسـها بحافة السرير ومتابعـة ضرب رأسـهـا بـالأرض حتـى فارقت الحيـاة وسرق الجـوال وبطـاريتين مـن المنزل ثم لاذ بعدها بالفرار.
سيتم تقديم المقبـوض عليه إلى القضاء لينال جزاءه العادل.
وزارة الداخلية السورية
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