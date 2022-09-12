لبنان.. رفع الدعم عن الوقود بشكل كامل

قال متحدث باسم البنك المركزي اللبناني إن البنك توقف تماماً عن توفير الدولار لواردات البنزين، في خطوة أدت إلى ارتفاع أسعار الضخ بشكل كبير، الاثنين.

وقال البنك المركزي العام الماضي إنه سيتوقف عن تقديم الدولار بأسعار الصرف المدعومة، بسبب تضاؤل ​​احتياطيات العملات الأجنبية، لكنه واصل القيام بذلك بسعر أقل من أسعار السوق عبر منصة "صيرفة".

وخفض البنك تدريجياً مبلغ الدولارات التي قدمها عبر "صيرفة" خلال الأسابيع الماضية.

وقال متحدث باسم البنك المركزي إن على المستوردين الآن الحصول على دولارات من السوق السوداء، حيث تم تداول العملة عند حوالي 35 ألف ليرة للدولار اليوم الاثنين، في حين استقر معدل صيرفة الأسبوع الماضي بالقرب من 28000 ليرة لبنانية.

وقال مارون شماس، عضو اتحاد شركات استيراد البترول، لرويترز "إذا كان هناك مزيد من التقلب في سعر الصرف فسيكون هناك مزيد من التقلب في سعر الوقود."

وقفز سعر 20 ليتر من البنزين بمقدار 20 ألف ليرة اليوم الاثنين، بزيادة ملحوظة مقارنة بالتقلبات اليومية العادية التي بلغت بضعة آلاف من الليرات في الأسابيع السابقة.

وقال شماس إن المستوردين تمكنوا حتى الآن من الحصول على كل الدولارات التي يحتاجونها من السوق السوداء.

وأضاف إن مضخات البنزين ستستمر في قبول الدفع بالليرة اللبنانية بالسعر اليومي في السوق السوداء.